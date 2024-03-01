عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفر الشيخ تنظم المؤتمر العلمي الصيدلي العاشر .. الإثنين المقبل

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

تنظم كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، بالتنسيق مع نقابة الصيادلة، يوم الإثنين المقبل، المؤتمر العلمي الصيدلي العاشر، وذلك تحت عنوان «نحو رعاية صيدلانية تطبيقية تخدم صحة الإنسان»، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد إدارة جائزة التميز الحكومي.. صور

جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثانى فى العروض الرياضية على مستوى الجامعات المصرية

يأتي هذا المؤتمر تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رمضان أحمد الدوماني، عميد كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد فهمي حسين نقيب صيادلة كفر الشيخ.

ويناقش المؤتمر، خلال فعالياته، الجديد في الأبحاث العلمية والتطبيقية في العلوم الصيدلانية والتي تساهم في خدمة صحة الإنسان، وذلك من خلال الجلسات والمحاضرات العلمية وورش العمل المختلفة.

 

أ.د رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة 
د محمد فهمي نقيب الصيادلة بكفر الشيخ 
التميز الحكومى الجامعات المصرية المحاضرات العلمية بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ صيدلانية مستوى الجامعات المصرية محمد فهمي جامعة كفر الشيخ الصيدلانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

الداخلية تكشف ملابسات واقعة إنهاء طالبة جامعة العريش لحياتها

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

أهلاوي أصيل.. كهربا يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد تسديد غرامة الزمالك

الموضوع كبير عليه.. هجوم عنيف من رضا عبد العال على مدرب الزمالك

موضوعات متعلقة

كفر الشيخ.. الكشف على 1360 مواطنا بالجزيرة الخضراء

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم أوائل الجمهورية في 8 مسابقات .. صور

مباحثات لتطوير سبل التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعتي كفر الشيخ وبوليتكنيكا الإسبانية|صور

الآلاف بكفر الشيخ يشيعون جثامين 3 من ضحايا حادث نكلا | شاهد

محافظ كفر الشيخ: إزالة 26 إعلاناً مخالفاً ببرج البرلس.. صور

محافظ كفرالشيخ يتابع توافر السلع بمعارض "أهلًا رمضان" .. صور

محافظ كفر الشيخ: تحرير 17 محضرا تموينيا ببلطيم

كفرالشيخ: العثور على جثامين آخر 3 ضحايا غرق معدية نكلا بالجيزة

ترشيحاتنا

عام الأزمات داخل المهندسين.. كيف تجاوزت النقابة أحداث 2023 وأين وصلت القضية؟

جراحة أم هروب.. السبب الحقيقي لابتعاد الأميرة كيت ميدلتون عن الأنظار 3 أشهر

بعد تصديق الرئيس.. 4 شروط لـ القيد بنقابة التكنولوجيين

تأجيل الجمعية العمومية للصحفيين لـ 15 مارس

هجوم أمريكي بريطاني على مدينة الحديدة غرب اليمن

ألمانيا ترفض التعليق على تسريب تسجيلات صوتية من الجيش حول استهداف جسر القرم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا.. فيديو يظهر عملية اختطاف مروعة لامرأة في هذه الولاية | تفاصيل

الملكة رانيا تخطف الأنظار بالزي الأردني

بسبب رفضهم العروسة.. لن تصدق ما فعله أهل العريس يوم زفافه في المكسيك

هل استخدام الصابون على البشرة يصيبها بالجفاف؟.. مفاجاة صادمة

فيديو

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر

الحدوتة خلصت | رد فعل كهربا بعد سداد غرامة الزمالك.. فيديو

صدمة للدولار بالسوق السوداء وتساؤلات حول مصير أسعار الذهب ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ