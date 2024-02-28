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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد إدارة جائزة التميز الحكومي.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فريق إدارة جائزة التميز الحكومي لتحكيم جوائز التميز الداخلية بوزارة التخطيط.

وذلك في إطار إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي منظومة الجوائز الداخلية بالجامعات بالتعاون والتنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجائزة مصر للتميز الحكومي والمجلس الأعلى للجامعات ما يسهم في تعميق ثقافة التميز المؤسسي بقطاع التعليم العالي ورفع روح التنافسية بين الجامعات وكلياتها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

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وضم وفد إدارة جائزة التميز الحكومي، الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة هيرتفورد شاير البريطانية ورئيس جامعة المنصورة السابق، وسهى سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور محمد عبد السلام مدير جوائز المؤسسات التعليمية لجائزة مصر للتميز الحكومي، وإسراء حسني مدير الجوائز المتخصصة، ورحاب محمد مسئول الاتصال والتسويق، وكريم الخولي مسئول الدعم اللوجيستي والإداري بالجائزة، وسالي عبد اللطيف مسئول الجوائز المؤسسية والفردية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

وخلال الجلسة الافتتاحية، رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بوفد إدارة جائزة التميز الحكومي لتحكيم جوائز التميز الداخلية، مشيراً إلى أن جائزة التميز الحكومي ما هي إلا فرصة لإخراج أقصى طاقة فكرية إبداعية لخدمة بيئة العمل، مشيدا بالتدريب الذي تلقاه فريق الجائزة الداخلي للجامعة والمقيمين من الجهاز الإداري في كل من وزارة التخطيط والجامعة وأضاف أن فريق التميز بدأ العمل منذ شهور لمساعدة الكليات لاستيفاء الملفات للتقدم للجائزة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجائزة تعد إحدى آليات الحكومة التي تستخدم في عملية تطوير الجهاز الإداري، وتهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات، وتنمية القدرات البشرية، علاوة على ترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع القطاعات، لافتا أن الجائزة ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضا على مستوى المؤسسات.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة هيرتفورد شاير البريطانية ورئيس جامعة المنصورة السابق، بدعم قيادة الجامعة وحرصها على تطبيق منظومة التميز الداخلي والتعاون والتنسيق المستمر مع إدارة الجائزة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي على مستوى كلياتها وكوادرها المتميزة.

وأعرب الوفد، عن سعادتهم بالوجود داخل رحاب جامعة كفر الشيخ، وأن الجامعة تضم العديد من الإنجازات التي تستحق أن تتوج وتوثق ويتم الأخذ بها بعين الاعتبار والتقدير، خصوصا بما تمتلكه من إمكانات بشرية ومادية وكليات فريدة من نوعها إضافة إلى تنوع التخصصات والبرامج المتميزة.

وفي نهاية اللقاء، أهدى رئيس جامعة كفر الشيخ، درع الجامعة للسفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تسلمته نيابة عنه سهى سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، ودرع آخر للدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة هيرتفورد شاير البريطانية ورئيس جامعة المنصورة السابق، كما تسلم رئيس الجامعة درع جائزة التميز الحكومي المقدم من وزارة التخطيط تقديراً لإنجازاته ومجهوداته المبذولة داخل الجامعة والتي كانت موضع تقدير من الوفد خلال الزيارة.

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التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية البريطانية التعليم والطلاب التعليم العالي التميز الداخلي التنافس

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