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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. مشروع لتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر | صور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، وفد الاستشاري العام للمشروع جوبا انفرا لاستعراض إحدى مهام المشروع الجاري البدء في إعدادها والخاصة بإعداد مقترح خطة العمل للشركة لتحقيق أقصى استفادة من المشروع.

 

بدأ الاجتماع بترحيب من نائب رئيس مجلس الإدارة بالحضور ثم تحدث رئيس وحدة مشروع كتشنر عن ملخص سريع عن فكرة المشروع وأهدافه، ثم تحدث الاستشاري العام للمشروع عن الأهداف الاستراتيجية والرؤية والرسالة والأهداف التكتيكية والأهداف التشغيلية.

وأوضح اللواء مهندس حسن عبد الغنى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن أهمية المشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي وتقليل التلوث.

وقد حضر الاجتماع رؤساء القطاعات ومديري العموم ووحدة مشروع كتشنر بالشركة ووفد وحدة المشروع بالشركة القابضة.

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