كفر الشيخ .. ضبط 34 منشأة طبية غير مرخصة بسيدي سالم

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، حملة مكبرة، استهدفت التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدينة سيدي سالم.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

أسفرت الحملة عن المرور على 19 منشأة طبية مرخصة، وضبط 34 منشأة تعمل دون ترخيص، ووجدت 3 منشآت مغلقة أثناء المرور.

أكدت مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، على استمرار ملاحقة المخالفين للقانون والضرب على أيديهم للحفاظ على صحة المواطن وتقديم خدمة طبية لائقة في القطاع الخاص.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملة تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على مراقبة وتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما شدَّد على أهمية حصول جميع المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة والتزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وحذر «شقوير» من مخاطر ممارسة الطب دون ترخيص أو استخدام أدوية مجهولة المصدر، لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين.