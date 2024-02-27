وصول 6325 طن قمح إلى صوامع كفر الشيخ وطنطا وبني سويف والفيوم

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرته 7 سفن بينما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم التداول عليها 41 سفينة.



وذكرت هيئة الميناء، اليوم الثلاثاء، أنه تم مغادرة 5 قطارات بحمولة إجمالية 6325 طن قمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وطنطا وكوم أبوراضي وبني سويف والفيوم بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6047 شاحنة.



وأوضحت الهيئة أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 65321 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 233510 أطنًان، مشيرة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 29564 طنا فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 72547 طنا.