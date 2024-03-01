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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العراقى يفتتح "مسرح الجنوب" بقنا

صدى البلد

تنطلق  مساء اليوم، فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب،  والذي تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، بقصرثقافة قنا، تحت رعاية وزارة الثقافة، و وزارة الشباب والرياضة.

ويشهد حفل الافتتاح أوبريت غنائى استعراضى بقيادة المخرج محمد مصطفى، بمشاركة فرقة قنا للفنون الفنية والاستعراضية،بقيادة أحمد فؤاد، ويليه العرض العراقى"طقوس الحطب" من إخراج د.نشأت مبارك حيث تحتفى الدورة الثامنة بالمسرح العراقي.

تقام الدورة الثامنة لمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب  في الفترة من 1 إلى 6 مارس الجاري ، بمشاركة اختيار (13) عرضًا بالمسابقة الرسمية من مصر، العراق، الأردن،  تونس، الجزائر، ليبيا، فلسطين، المغرب، البحرين، سلطنة عمان، وإسبانيا.

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وفي برنامج يعرض خارج المسابقة الرسمية، 4 عروض من مصر،تونس، رومانيا،الهند ،و في برنامج عروض مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة يعرض 3 مسرحيات  من مصر والعراق، والسودان، وفى برنامج مسرح الطفل يشارك (3) عروض من مصر، وفى برنامج مسرح الحكي، تم اختيار عرض واحد من فلسطين"سرديات فلسطينية"، وضمن فعاليات المهرجان يقام برنامج تنمية القرية والذى يشمل عروض الحكى ومسرح العرائس والمكتبة المتنقلة، وعروض المهرج. 

يقدم المهرجان ثمانية إصدارات مسرحية متنوعة بالتعاون مع دار حابي للنشر، بدورته الثامنة، كما ينظم 10 ورش تدريبية خلال فعاليات الدورة الثامنة، يستضيف إدارة المهرجان من خلالها 70 شاب من الأقاليم المختلفة لحضور الورش التدريبية مجانًا في قنا.

اتحاد المسرحيين الأفارقة الشباب والرياضة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب ثقافة قنا

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