مدحت صالح يحيى حفلا جديدا على مسرح الأوبرا يوم 31 مارس

يستعد المطرب مدحت صالح لإحياء حفلا غنائيا جديدا يوم 31 من شهر مارس الحالي، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وبدأ مدحت صالح فى الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، بطرح البوستر الدعائي للحفل.



آخر حفلات مدحت صالح فى الأوبرا

وكان مدحت صالح قد أحيا شهر فبراير الماضى حفلتين متتاليتين يومي 25 و26، وسط حضور كبير من الجمهور وبمصاحبة الموسيقار عمرو سليم.









أحيا المطرب مدحت صالح مساء أمس الأحد الليلة الأولى من حفلتين دار الاوبرا المصرية والتى يقيمها يومي 25 و26 فبراير الحالي على المسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية.



وقدم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانووالموسيقى عمرو سليم وبمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو احمد عامر مقطوعة علي عش الحب ،وباقة متنوعة من أجمل اغنياته الخاصة منها لحظة شروق الشمس ،السهرة تحلي، انا مش بعيد،بحبك كل ما تطلع شمس، محبتك جنون، حبيبي يا عاشق،شبكوا ايديكوا.





أما الفاصل الثاني من الحفل قدم العيون السود، زي ما هي حبها، بحلم علي قدي،،وعدي،قلب واحد،حمايا العزيز،نورتي قلبي،باسم الحب، المليونيرات،تعيشي يا مصر.





ومن المفترض أن يحيى مدحت صالح الليلة الثاني مساء اليوم الأثنين على المسرح الكبير بدار الاوبرا حيث يقدم مجموعة مختلفة من الأغنيات التى ستكون مفاجأة للجمهور.

