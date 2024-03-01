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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بـ الشيوخ: انضمام مصر للبريكس يعزز الشراء بالعملة المحلية

النائب أكمل نجاتي،
النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر اللجنة المالية والإقتصادية، إنه طبقا لتقارير الاستقرار المالي التي يطلقها البنك المركزي، كان يتحدث عن عدة أدوات، أول أداة منهم هو اطلاق مؤشر للجنيه المصري يكون مرتبط بسلة من العملات المختلفة.

وأضاف النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن ما يعزز هذا الأمر هو دخول مصر لمجموعة البريكس، حيث أنه يعزز فكرة الشراء بالعملات المحلية.

وتابع النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، أنه لم يتم الإستفادة من البريكس بشكل فعلي حتى الآن، و لكن مستقبلا ستكون الاستفادة أكبر.

النائب اكمل نجاتى مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ البنك المركزي بصراحة”

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