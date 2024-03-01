مصرع وإصابة 16 عاملًا في انقلاب سيارة بالبحيرة

شهد الطريق الدولي عند الكيلو 8 بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الجمعة حادثا مروعًا؛ إذ انقلبت سيارة محملة بالعمالة الزراعية نتج عن ذلك مصرع عامل زراعي، وإصابة 15 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جميعهم من سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، عند الكيلو 8 اتجاه الدولي، بنطاق ذات المركز، ما أسفر عنه مصرع شخص، وإصابة 15 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: -ع.م- 32 عاما، ب.ت - 27 عاما، ال.ن - 15 عاما، ز.ال - 17 عاما، م.ع - 13 عاما، ح.م - 17 عاما، ع.م - 17 عاما، م.ر - 24 عاما، م.ح - 21 عاما، م.م - 16 عاما، ح.ص - 15 عاما، ح.م - 18 عاما، م.ح - 16 عاما، س.م -17 عاما، ع.ع - 15 عاما، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، ومقيمون بـ محافظة سوهاج.

بينما توفى ع. س، 27 عاما، مقيم محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث.