البحيرة .. العثور على جثة صغير داخل منزله بقرية الكوم

أقدم صغير بقرية الكوم التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الجمعة، على التخلص من حياته بشنق نفسه داخل غرفته بالمنزل، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بحالة شنق داخل منزل عزبة الكوم التابعة لقرية التوفيقية بنطاق قرية قليشان بذات المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والاسعاف إلى مكان الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة أحمد.س.ع.ا، 17 عاما، مشنوقا داخل غرفته بالمنزل وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه.