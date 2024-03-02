ننشر أسماء المصابين في تصادم سيارتين بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه القاهرة، اليوم الجمعة، وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز وادي النطرون، يفيد بـ وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي، بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه القاهرة، أمام مزارع دينا، ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

تم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

والمصابون هم:- أسماء رجب صقر، 27 عاما، اشتباه كسر بالضلوع وسحجات كدمات بالجسم، أمل رزق عبد الله، 19 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالجبهة، عبلة رضا مبروك، 13 عاما، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، شهد أحمد على، 25 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري، نجوى إبراهيم عبد المقصود، 32 عاما، سحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، شهد محمد القباني، 16 عاما، كدمات وسحجات بالجسم، أسماء صلاح حسب الله، 17 عاما، كدمات متفرقة في الجسم، وجميعهم مقيمون محافظة المنوفية، السيد نجاح رضوان، 57 عاما، مقيم محافظة الجيزة، اشتباه كسر بالضلوع.