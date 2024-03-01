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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل تقدم برنامجا إذاعيا| ولماذا ضربها هيثم زكي.. حورية فرغلي تجيب

حورية فرغلي
حورية فرغلي

حلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة ببرنامج "أسرار النجوم" تقديم إنجي علي ويذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم".

حورية فرغلي 

حورية فرغلي تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الفنية

تحدثت "حورية" عن غيابها من الساحة الفنية خلال الفترة الماضية بسبب عمليتها الجراحية، وعلاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، كما تطرقت إلى عدم زواجها حتى الآن، وحلم الأمومة ومشاريعها خلال الفترة المقبلة.

هل ستقدم حورية فرغلي برنامج إذاعي؟

وبسؤالها من قبل الإعلامية إنجي علي حول إمكانية تقديم برنامج إذاعي ردت "حورية": "أحب أعمل حاجة كوميدي بين اتنين متجوزين كل يوم يبقى فيه حاجة جديدة وكلها ضحك".

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حلم الأمومة عند حورية فرغلي

وعن حلم الأمومة وعدم زواجها حتى الآن، أضافت: "أنا جيت مصر 2002 ودلوقتي احنا في 2024 مفيش حد اتقدم لي خالص وأنا سني 47 مش عارفة بقى واتحرمت من الطفولة واتحرمت من المراهقة وماعشتهمش معرفش عاملين إزاي؟".

حورية فرغلي 

هيثم أحمد زكي ضربني بسبب غيرته

تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي وعلاقتها به، كاشفة أن أصدقاء مقربون أخبروها أنه عندما توفى كان لا يزال يحبها.

وواصلت حورية، قابلت هيثم عند أستاذ خالد يوسف لما كنا بنعمل فيلم "كف القمر" وعرفت إن دوري هيكون معاه، أنا أكبر منه بـ6 سنين، كنا أصحاب في الكواليس ويوم عيد ميلاده روحنا بيته كان بيت هادي جدا، كان وحيد، كان يطلب الأكل ويسيبه بالأيام من غير ما حد يساعده في توضيب البيت، أنا بقيت بعمل كده، أنا حبيته جدا في الأول مش حب راجل لست لكن في وقت ميلت ليه".

واختتمت حورية، بأن هيثم أحمد زكي كان غيور جدا، كنا بنصور مسلسل "دوران شبرا" ووالدة الفنان هاني عادل توفيت، روحت أقدم ليه التعازي في نص اللوكيشن بتكلم معاه، راح هيثم جابني من شعري في وسط اللوكيشن وضربني وشتمني، وفي الآخر قالي يا "طنط"، أنا كل اللي قاله مأثرش فيا لكن كلمة "طنط" دي كانت درس إني معرفش واحد أصغر مني ولو بيوم".

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هل تقدم برنامجا إذاعيا| ولماذا ضربها هيثم زكي.. حورية فرغلي تجيب

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