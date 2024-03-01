لو تعرضت للحزن والعصبية.. طرق الوقاية من القلب المكسور

تعد متلازمة القلب المكسور من المشكلات الصحية الشديدة التى يمكن أن تسبب الوفاة ويتعرض لها الإنسان بسبب الغضب والحزن الشديد والصدمات العاطفية.

وفقا لما جاء فى موقع كيلافيند كلينك يمكن الوقاية من متلازمة القلب المكسور من خلال اتباع هذه النصائح.



الوقاية من متلازمة القلب المكسور

لا توجد طرق معروفة للوقاية من متلازمة القلب المكسور طبيا ولكن يمكن تقليل فرص حدوثها من خلال تعلم إدارة التوتر وتقنيات حل المشكلات يمكن أن يساعدك على الحد من التوتر الجسدي والعاطفي.

يمكن أن تكون تقنيات الاسترخاء مفيدة فى الوقاية من القلب المكسور ما يلي:

ممارسة اليوجا أو التأمل أو كتابة اليوميات أو اليقظة الذهنية.

أخذ حمام دافئ.

إضاءة الشموع المعطرة.

أخذ نفس طويل وعميق وإخراج الزفير ببطء.

اعتمادًا على مصدر التوتر لديك، قد تتمكن من الانضمام إلى مجموعة دعم للتحدث عن التوتر الذي تعاني منه ومشاركة مهارات التأقلم ويمكن للمستشار المحترف أن يساعدك أيضًا.

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بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعادات الصحية أن تساعدك على إدارة التوتر الجسدي أو العاطفي. وتشمل هذه العادات:

تناول الأطعمة المغذية مثل تلك الموجودة في حمية البحر الأبيض المتوسط .

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على الأقل خمس مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة.

الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.

قضاء الوقت مع الآخرين.

الحفاظ على مواعيدك الطبية لإجراء الفحوصات والفحوصات.

تجنب استخدام منتجات التبغ، وتعاطي المخدرات الترفيهية والإفراط في تعاطي الكحول.