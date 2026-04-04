قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
كوريا الجنوبية تسمح بالابحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل في ظل اضطرابات مضيق هرمز
مقـ.تل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني
بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا
الصحة الكويتية: 6 إصابات جراء سقوط شظايا بإحدى المناطق السكنية شمال البلاد
الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية
الطاقة الدولية تحذر الدول من تكديس الوقود خلال الحرب الإيرانية
البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر
شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز
أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سامي مغاوري : شخصيتي في نون النسوة تحدٍ كبير .. خاص

أوركيد سامي

كشف الفنان سامي مغاوري عن كواليس مشاركته في مسلسل "نون النسوة"، مؤكدًا أن الشخصية التي قدمها تُعد من أصعب الأدوار التي خاضها خلال مسيرته الفنية، نظرًا لتعقيدها وابتعادها عن طبيعته الشخصية.


وأوضح مغاوري، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أنه جسد خلال أحداث المسلسل شخصية الأب المستهتر الذي لا يهتم بأبنائه، وينشغل فقط بالزواج المتكرر دون تحمل أي مسؤولية تجاه أسرته، وهو ما يخلق العديد من الأزمات .


وأضاف أن هذه الشخصية كانت تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له، خاصة أنها تحمل جانبًا شريرًا واضحًا، حيث يتسم الأب باللامبالاة وعدم الإهتمام  بمشاكل أبنائه، لدرجة أنهم لم يعودوا يلجأون إليه أو يهتمون برأيه في أزماتهم المختلفة.


وأشار مغاوري إلى أن تجسيد هذه النوعية من الشخصيات يتطلب مجهودًا خاصًا لفهم أبعادها النفسية، والعمل على تقديمها بشكل واقعي ومقنع للجمهور.


وأكد أن ردود فعل الجمهور كانت متنوعة، بين من تعاطف مع الأبناء وانتقد تصرفات الشخصية، وبين من أشاد بقدرته على تقديم الدور بشكل مقنع، وهو ما اعتبره نجاحًا حقيقيًا للعمل.


واختتم تصريحاته معبرًا عن سعادته بالمشاركة في "نون النسوة"، مشددًا على أن مثل هذه الأدوار الصعبة تضيف كثيرًا إلى رصيد الفنان، 


وينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، وذلك في إطار درامي مشوق يمزج بين الصراعات الإنسانية واللمسة الواقعية.
ويشارك في بطولة العمل إلى جانب مي كساب وندى موسى كل من محمد جمعة وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.


شهد  العمل تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، خاصة في موسم رمضان 2026 لقضايا تمس المرأة بشكل مباشر داخل المجتمع الشعبي، في قالب درامي يحمل الكثير من التشويق والإثارة.

سامي مغاوري اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

ترشيحاتنا

عائشة بن أحمد

شاهد.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

دينا دياب

دينا دياب: هدفي إعادة تقديم الرقص الشرقي بصورة راقية تليق بتاريخه

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد