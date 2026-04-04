سامي مغاوري : شخصيتي في نون النسوة تحدٍ كبير .. خاص

كشف الفنان سامي مغاوري عن كواليس مشاركته في مسلسل "نون النسوة"، مؤكدًا أن الشخصية التي قدمها تُعد من أصعب الأدوار التي خاضها خلال مسيرته الفنية، نظرًا لتعقيدها وابتعادها عن طبيعته الشخصية.



وأوضح مغاوري، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أنه جسد خلال أحداث المسلسل شخصية الأب المستهتر الذي لا يهتم بأبنائه، وينشغل فقط بالزواج المتكرر دون تحمل أي مسؤولية تجاه أسرته، وهو ما يخلق العديد من الأزمات .



وأضاف أن هذه الشخصية كانت تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له، خاصة أنها تحمل جانبًا شريرًا واضحًا، حيث يتسم الأب باللامبالاة وعدم الإهتمام بمشاكل أبنائه، لدرجة أنهم لم يعودوا يلجأون إليه أو يهتمون برأيه في أزماتهم المختلفة.



وأشار مغاوري إلى أن تجسيد هذه النوعية من الشخصيات يتطلب مجهودًا خاصًا لفهم أبعادها النفسية، والعمل على تقديمها بشكل واقعي ومقنع للجمهور.



وأكد أن ردود فعل الجمهور كانت متنوعة، بين من تعاطف مع الأبناء وانتقد تصرفات الشخصية، وبين من أشاد بقدرته على تقديم الدور بشكل مقنع، وهو ما اعتبره نجاحًا حقيقيًا للعمل.



واختتم تصريحاته معبرًا عن سعادته بالمشاركة في "نون النسوة"، مشددًا على أن مثل هذه الأدوار الصعبة تضيف كثيرًا إلى رصيد الفنان،



وينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، وذلك في إطار درامي مشوق يمزج بين الصراعات الإنسانية واللمسة الواقعية.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب مي كساب وندى موسى كل من محمد جمعة وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.



شهد العمل تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، خاصة في موسم رمضان 2026 لقضايا تمس المرأة بشكل مباشر داخل المجتمع الشعبي، في قالب درامي يحمل الكثير من التشويق والإثارة.