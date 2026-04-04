غرام في الكرنك .. مشروع مسرحي إخراج تامر عبدالمنعم وافتتاحه صيف 2026

يعكف الآن الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية على الإنتهاء من عمل مشروع مسرحي جديد بعنوان "غرام في الكرنك" والذي من المقرر إفتتاحه خلال موسم الصيف.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد أعلن عن إنتهاء عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ في ليلة رأس السنة الميلادية الماضية.

وكتب الفنان تامر عبدالمنعم منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قال فيه : انتهت عروض مسرحية نوستالحيا ٩٠/٨٠ التي كتبتها وأخرجتها وظلت تعرض منذ ٢٠٢٤ وحتى ليلة رأس السنة ٢٠٢٦

والآن اعكف على الإنتهاء من كتابة مشروع مسرحي إستعراضي من بطولة فرقة رضا ليكون جاهزا للعرض بالموسم الصيفي القادم مع مجموعة من الأعمال المسرحية والإستعراضية الحديثة من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وكان العرض المسرحي الغنائي الإستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ قد لاقى نجاحا عظيما خلال فترة عرضه بالمسارح حيث تم إنتاجه من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة وكان الفنان تامر عبدالمنعم حينها رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وتم عرضه في محافظات عديدة منها القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، بورسعيد والإسماعيلية.