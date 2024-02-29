نيرة ما نتحرتش.. مفاجأة في وفاة طالبة العريش تقلب القضية

أثارت واقعة انتحار طالبة العريش نيرة الزغبي حالة كبيرة من الغضب على مواقع السوشيال ميديا، حيث أنها تعرضت للابتزاز على جروب الجامعة بعد التقاط صور لها داخل حمام السكن دون علمها.

والتقطت فتاة تدعى شروق بالتقاط مجموعة من الصور لطالبة العريش داخل الحمام بعد نشوب خلاف بينهما وأعطت الصور لطالب يدعى طه التميلي ليقوم بتهديدها وفضحها فى الجامعة .

وتحدثوا عن طالبة العريش بأسلوب ساخر على جروب الجامعة وأجروا تصويت على موعد نشر الصور الفاضحة لنيرة الزغبي كما طالبوها بالاعتذار على جروب وبالفعل قامت طالبة العريش بهذا لإنهاء المشكلة، ولكن بعدها فوجئ الجميع بانتحار نيرة الزغبي طالبة العريش.

احمد مهران عن طالبة العريش

وقال المحامى أحمد مهران، إن نيرة الزغبي طالبة العريش لم تنتحر بل ماتت مقتولة بمادة سامة وفق تقرير الطب الشرعي.

وكشف "مهران" فى منشور له على الفيسبوك أن نيرة طالبة العريش كانت صائمة يوم الوفاة وماتت بعد ما تناولت العصير وقت الإفطار وكانت من حفظة القرآن ومن أوائل الدفعة ومشهود لها بحسن الخلق والإيمان والالتزام والاحترام.

وأضاف مهران، فى منشور آخر أن كل الوقائع التى حدثت يوم وفاة نيرة الزغبي طالبة العريش وطبيعة شخصيتها تؤكد أنها لن تفكر في الانتحار فهل يعقل أن شخص صائم متمسك بالدين يفكر فى الانتحار؟!

منشور احمد مهران طالبة العريش



واستكمل "مهران “ حديثه قائلا ”اهلها ناس غلابة وخايفين يتكلموا، والد نيرة قام بالتوقيع على إقرار ان بنته ماتت منتحـ ـرة لانها تناولت حبة غلة - وقع على كده من الخوف على بنته التانية وعلى مراته ، النيابة سألت الاب انت ليه مصمم توقع علي إقرار أن بنتك ماتت منتحـ ـرة ، ازاي واحدة كانت صايمة وتموت منتحـ ـرة ، اتكلم يا راجل قول انت خايف من حاجة ؟ من ايه اتكلم ؟

وكان رد والد طالبة العريش صادم “احنا ناس غلابة يا بيه ومش هنقدر نقف قصاد زملائها ولا اهاليهم ، ناس كبار ورتب كبيرة واحنا ناس غلابة، امها ممرضة وانا راجل علي الله شغال مساعد في مكتب محامي، وان كان علي بنتي فهي خلاص ماتت ونصيبها كده”.



واختتم مهران منشوره باستغاثة من الرئيس" مناشدة للرئيس #عبدالفتاح_السيسي والد كل المصريين #حق_نيرة يا ريس هي بنتك زي ما #فتاة_الشروق بنتك يا ريس ، ومحتاجين كلمتك ، محتاجين تدخلك وتدخل الدولة في كشف الحقيقة وتقديم المجرم للمحاكمة وتطبيق القانون على الفقير وعلى الغني علي الكبير وعلي الصغير وعلى القوي وعلي الضعيف #اعملوا_مشاركة في كل مكان علشان حق #نيرة_يرجع حق الصائمة - نيرة لم تنتحـ ـرة #نيرة_طالبة_العريش المحامي أحمد مهران".