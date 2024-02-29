مفيش رباية .. إنهاء طالبة العريش حياتها يستفز جمهور السوشيال ميديا

أشعل خبر إنهاء طالبة العريش حياتها السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد تعرضها للتهديد بطريقة فجة.

وتعرضت الراحلة نيرة الشهيرة بـ طالبة العريش للتهديد بنشر صور فاضحة لها التقطها زميلتها فى السكن الجامعى دون علمها بعد حدوث مشاجرة بينهما.

وأرسلت "شروق" الفتاة التى التقطت الصور لـ طالبة العريش بدون ملابس لزملائها الشباب فى الجامعة وكان أبرزهم طالب يدعى طه والذي هدد بنشر صورها الخاصة على جروب الجامعة إذا لم تعتذر لشروق بل هددها بعمل تصويت لفضيحة طالبة العريش وتحديد موعد نشر الصور وعلق زملائهم بشكل غريب كأن هناك مسابقة أو شيء جيد ووافق عدد كبير من الطلاب بالتصويت على الموعد الذي يرغبون فيه بفضيحة طالبة العريش.

انتحار

ولم تتحمل نيرة هذا الضغط واعتذرت على جروب الجامعة ولكنها توفيت بسبب حبة غلة قال زملائها انها قتلت نفسها ولكن بعد علم أهلها والجهات المختصة بهذه الواقعة ظهرت اتهامات لزميلتعا فى السكن بمحاولة قتلها ووضع مادة مخدرة معروفة بـ حبة الغلة فى العصير دون علمها.

تفاعل السوشيال ميديا مع حادثة نيرة

وأثارت واقعة انهاء طالبة العريش حياتها استفزاز نشطاء السوشيال ميديا واتهموا الشباب المشاركين فى هذه الواقعة بأنهم جيل بدون تربية ولا ضمير .