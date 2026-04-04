رئيس الوزراء يتفقد أحد مصانع تصدير البرتقال في بنها

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد مصانع المتخصصة لتصدير البرتقال بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

واستمع مدبولي لشرح حول إنتاج المصنع ونسب تصديره للخارج وأهم الدول التي يصدر لها منتج البرتقال، ومنها روسيا وإنجلترا والكويت.

يرافق رئيس الوزراء في جولته، كل من الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية.

وأكد مدبولي أن الدولة تعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مختلف المجالات، وتهيئة بيئة جاذبة للأعمال، مع التوسع في توطين الصناعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.