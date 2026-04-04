دمار غير مسبوق.. مصنع الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحت وابل صاروخي إيراني

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" ، بأن مصنع لانتاج الطائرات المسيرة في إسرائيل جراء قصف صاروخي باليستي.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن منشأة إنتاج شركة "أيروسنتينل" تضررت بعد سقوط صاروخ يزن 400 كجم وقد لحقت بها أضرار جسيمة في وقت متأخر من أمس الأول الخميس.

وتُعد الشركة، وهي شركة إسرائيلية متخصصة في تصنيع طائرات بدون طيار سرية لجمع المعلومات الاستخباراتية، مقرها في بيتاح تكفا، وهي شركة تابعة لشركة "أيرو سول".

وقالت الشركة لصحيفة "جيروزاليم بوست": "على مدار 21 عامًا، دأبت شركتنا على تطوير طائرات بدون طيار متطورة وحلول جوية لقطاع الدفاع وقوات الأمن، لدعم العمليات الحيوية واحتياجات الأمن القومي".

وأضافت: "على الرغم من الضربة المباشرة التي تلقاها المصنع، فإن المرونة الاستثنائية والمهنية العالية والتصميم الذي أبداه فريقنا خلال الـ 24 ساعة الماضية مكّننا من الحفاظ على المعرفة والقدرات الحيوية والأصول التشغيلية الأساسية، مما سيسمح لنا باستئناف العمل في أسرع وقت ممكن".