دنيا سامي وإسماعيل فرغلي في مقدمة الحضور بعزاء والد حاتم صلاح

شهد عزاء والد الفنان حاتم صلاح حضورًا كبيرًا من نجوم الوسط الفني والإعلامي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة زميلهم في هذا المصاب الأليم، في مشهد يعكس روح التضامن والدعم الإنساني بين أبناء الوسط الفني.



وكانت الفنانة دنيا سامي والفنان إسماعيل فرغلي من أوائل الحضور إلى مقر العزاء، حيث قدما واجب العزاء لأسرة الراحل، وحرصا على البقاء لبعض الوقت إلى جانب حاتم صلاح لمساندته في لحظات الحزن، مؤكدين عمق العلاقات الإنسانية التي تجمع بين الفنانين بعيدًا عن أضواء الشهرة.



وسادت حالة من الحزن والتأثر بين الحضور، حيث بدا التأثر واضحًا على وجه حاتم صلاح الذي استقبل المعزين، وسط دعم كبير من أصدقائه وزملائه الذين توافدوا منذ الساعات الأولى لتقديم التعازي. وحرص العديد من الفنانين على التواجد رغم ارتباطاتهم الفنية، تأكيدًا على أهمية الوقوف بجانب زميلهم في هذا الظرف الصعب.

وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن الذين قدموا كلمات مواساة صادقة



