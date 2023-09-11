بسبب الزعل.. جمال شعبان يكشف شكل القلب الحزين

نشر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشورا عن الوعاء ومتلازمة القلب المكسور.

ونشر شعبان صورة لأشاعة مقطعية علي القلب توضح شكل القلب المكسور والناتج عن الزعل.

شكل القلب المكسور

وقال شعبان “هل الزعل فعلا بيتعب القلب؟ فالإجابة ان الزعل بيكسر القلب فعلا دي حقيقة علمية وحالات إكلينيكية واقعية بنشوفها مش كناية بلاغية ولا تعبير مجازي القلب اللي علي اليمين في الصورة قلب مكسور”.

وتابع: “شايفينه ضعيف وانكمش ازاي أما القلب بالصورة علي الشمال قلب سليم محتفظ بقوامه وشكله ووظيفته”.

وتابع “الزعل والصدمات العاطفية والفشل في الحب وفقدان الأحبة بيكسر القلب و ينتهي بموت مفاجيء”.

الزعل بينشط الأدرينالين ويحبط إفراز هورمونات السعادة زي السيروتونين وقد يعمل شلل في عضلة القلب وترهل وتمدد في القلب يصبح مثل البالون فان العلماء الحالة متلازم القلوب المنكسرة هي منكسرة عاطفيًا وعضويًا .

‏Broken heart syndrome

ولذلك قال الله تعالي “لا تحزن” ويقول عن أهل الجنة “لا خوف عليهم ولا هم يحزنون”.

وأهل الجنة شكروا ربنا مش علي الجنات والأنهار والعيون والفاكهة والغلمان والحور لكن قالوا

“الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن” يعني الجنة هي عدم الحزن.