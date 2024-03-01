رانيا علواني: الأهلي هيكسب الكأس من الزمالك بهذه النتيجة

كشف الدكتورة رانيا علواني، السباحة وطبيبة النساء والتوليد، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عن توقعاتها لمباراة نهائي الكأس المصري، قائلة: "أتوقع فوز الفريق الأحمر بنتيجة هدفين لهدف واحد على نادي الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر".

وقالت الدكتورة رانيا علواني، خلال حوارها مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "مش لاقيه تذاكر لمباراة الكأس، وجمهور الزمالك بيعزني كتير".

وأوضحت الدكتورة رانيا علواني، أنها بدأت السباحة وهي في الخامسة من عمرها في النادي الأهلي حيث أن عائلتها كلها رياضية.

وأضافت، إنها حريصة على ممارسة أولادها الرياضة باستمرار، ولكن ليس شرطًا أن يكونوا أبطالًا.

ونوهت رانيا علواني، بأنها لم تعش فترة شبابها الطبيعية؛ بسبب عملها وحياتها العملية، معقبة: "أفتقد الآن للبطولات، وسفريات البعثات الرسمية".

وشددت على أن التعليم والدراسة أمر مهم؛ من أجل التفكير والفكر، وهما السبيل للمستقبل، والوصول لرياضي ناجح.

وأضافت أن مجلس إدارة النادي الأهلي مدرسة، قائلة: "في أثناء وجودي في مجلس إدارة الأهلي؛ الناس كانت بتوقفني في الشارع تسألني عن الصفقات، مش السباحة".