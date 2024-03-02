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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر

استقر سعر الدولار في مصر رسميًا ولم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس 2023، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه وفقاً لآخر تحديث للبنك المركزي.

وشهد سعر الدولار في السوق الموازي انخفاضا كبير منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة الجمعة الماضية بشراكة إماراتية، والتي تعد أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر، وأثرت بشكل إيجابي علي أسواق السندات المصرية المقومة بالدولار و التي ارتفعت لأرقام قياسية فضلا عن تراجع الدولار في العقود الآجلة وأيضا سعر الذهب .

 

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 مارس 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بي سي HSBC، بلوم، المصرف المتحد، الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنكي (الأهلي، مصر) نحو  30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

يقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم السبت مسجلا 30.90 جنيه للشراء.

سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في آخر اجتماعاتها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

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