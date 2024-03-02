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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدرهم الإماراتي بـ 8.42 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم السبت

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في البنوك، عدا الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، الذي شهد حالة من التباين في تعاملات البنوك وذلك بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

وخلال السطور التالية، نرصد أسعار العملات في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي، في تعاملات اليوم السبت 2 مارس 2024. 

 

أسعار العملات العربية في البنوك

البنك الأهلي:

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم  السبت في البنك الأهلي كالآتي: 

سجل سعر صرف الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري نحو 99.34 جنيه للشراء و100.32 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت في البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت في البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت في بنك الأهلي نحو 8.07 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

بنك مصر

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي: 

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت أعلى العملات العربية عند 100.32جنيه للشراء و100.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتي 

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.02 جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.

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البنك المركزي 

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 100.17 جنيه للشراء و100.62 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 8.45 جنيه للشراء و8.48 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.

العملات العربية البنك المركزي بنك مصر البنك الاهلي اليوم السبت

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