سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 1-3-2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم استقر كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الجمعة 1-3-2024 في البنوك المصرية بعد انخفاض كبير في السوق السوداء.

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

وفي اكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعارالعملة الأوروبية " اليورو" تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.25 جنيه للشراء و 33.43 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.35 جنيه للشراء ، و 33.70 جنيه للبيع .

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.46 جنيهًا للشراء ، و 33.61 جنيه للبيع.

كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 4 - 12 قرشا في الشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية .

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.89 جنيه للشراء و39.17 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.92 جنيه للشراء ، 39.33 جنيه للبيع .

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.08 جنيه للشراء 39.36 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.30 جنيه للشراء و 100.26 جنيه للبيع .. وفقا للبنك الاهلي.