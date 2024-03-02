تأثير النزيف لدى الأطفال المصابين بالهيموفيليا.. رسالة دكتوراة فى طب كفر الشيخ

حصل الباحث الطبيب أحمد صبحي أحمد حسن، مدرس مساعد طب الأطفال بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، على درجة الدكتوراه من كلية الطب، وجاءت رسالته تحت عنوان «تأثير استخدام الإيميسيزوماب على النزيف وجودة الحياة لدى الأطفال المصابين بالهيموفيليا (أ) الشديدة في مراكز متعددة».

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من الدكتور أسامة العجمي، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ «رئيساً ومشرفاً ومناقشاً»، الدكتورة ليلى متولي شريف، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق «مشرفاً ومناقشاً»، والدكتور مدحت عبد المجيد غازي، أستاذ ورئيس قسم الباطنة العامة بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ «مناقشاً داخلياً»، والدكتور إسلام السيد الهواري، أستاذ مساعد طب الأطفال بكلية الطب جامعة طنطا «مناقشاً خارجياً»

جدير بالذكر أن لجنة الإشراف على هذه الرسالة ضمت الدكتورة منى محمد حمدي، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب البشري جامعة القاهرة.

أ.د أسامة العجمي

الباحث أثناء عرض الرسالة

الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة