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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تأثير النزيف لدى الأطفال المصابين بالهيموفيليا.. رسالة دكتوراة فى طب كفر الشيخ

الباحث وسط لجنة الحكم
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة

حصل الباحث الطبيب أحمد صبحي أحمد حسن، مدرس مساعد طب الأطفال بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، على درجة الدكتوراه من كلية الطب، وجاءت رسالته تحت عنوان «تأثير استخدام الإيميسيزوماب على النزيف وجودة الحياة لدى الأطفال المصابين بالهيموفيليا (أ) الشديدة في مراكز متعددة».

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«مقاومة المضادات الميكروبية والاستجابة المناعية للكليبسيلا الرئوية».. رسالة دكتوراه بجامعة كفر الشيخ

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من الدكتور أسامة العجمي، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ «رئيساً ومشرفاً ومناقشاً»،  الدكتورة ليلى متولي شريف، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق «مشرفاً ومناقشاً»، والدكتور مدحت عبد المجيد غازي، أستاذ ورئيس قسم الباطنة العامة بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ «مناقشاً داخلياً»، والدكتور إسلام السيد الهواري، أستاذ مساعد طب الأطفال بكلية الطب جامعة طنطا «مناقشاً خارجياً»

جدير بالذكر أن لجنة الإشراف على هذه الرسالة ضمت الدكتورة منى محمد حمدي، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب البشري جامعة القاهرة.

أ.د أسامة العجمي
الباحث أثناء عرض الرسالة
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة 
الباحث وسط أسرته ولجنة الحكم والمناقشة 
الأطفال المصابين الإستجابة المناعية الدكتورة مني محمد بجامعة كفر الشيخ بكلية الطب جامعة كفر الشيخ جامعة القاهرة رسالة دكتوراه قسم طب الأطفال كلية الطب البشري كفر الشيخ

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