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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

«مقاومة المضادات الميكروبية والاستجابة المناعية للكليبسيلا الرئوية».. رسالة دكتوراه بجامعة كفر الشيخ

الباحثة وسط لجنة
الباحثة وسط لجنة الحكم والمناقشة

حصلت الباحثة نسمة ماجد عبد التواب القمري، المدرس المساعد بقسم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، على درجة الدكتوراه من كلية الصيدلة، حيث جاءت رسالة الباحثة تحت عنوان «دراسات على عوامل الضراوة ومقاومة المضادات الميكروبية والاستجابة المناعية للكليبسيلا الرئوية».

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتور طارق السعيد البنا، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة بجامعة طنطا «محكماً خارجياً»، والدكتور رمضان الدوماني، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، وعميد كلية الصيدلة «مشرفاً»، والدكتور تغريد السعيد المهدي، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة بجامعة حلوان «محكماً خارجياً»، والدكتور محمد محروس عمارة، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة بجامعة حلوان «مشرفاً».

حضر المناقشة والد الباحثة الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، ورئيس أكاديمية أخبار اليوم، والدكتور عبد العزيز العشماوي، وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، وأسرة الباحثة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

يذكر أن لجنة الإشراف على هذه الرسالة ضمت الدكتور أمين محمد طاحون، أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ.

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الدكتور ماجد القمري أستاذ الميكروبيولوجي الميكروبيولوجى بكلية الصيدلة بجامعة طنطا جامعة كفر الشيخ جامعة طنطا درجة الدكتوراه رئيس جامعة كفر الشيخ كلية الصيدلة بجامعة حلوان كلية الصيدلة كفر الشيخ

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