إلغاء رحلة طيران وإنزال الركاب من مطار كيجالي.. ماذا حدث؟

في واقعة ولا أغرب قامت شركة طيران بإلغاء رحلة طيران من مطار كيجالي بروندا وذلك بسبب اصطدام الطيور بمحركها وذلك عند تحركها على المدرج.، مما اضطرهم إلى القيام بإلغاء رحلة الإقلاع وإنزال الركاب منها.



في التفاصيل، أعلنت شركة مصر للطيران الجمعة، إلغاء رحلتها بسبب اصطدام بعض الطيور بمحرك الطائرة

وقد كان على متن الطائرة 116 راكبا، وبعد اصطدام الطيور بالمحرك قام الكابتن بإلغاء الإقلاع والعودة مرة أخرى حفاظاً على سلامة الركاب والطائرة.

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وتعتبر تلك الحادثة من الحوداث الطبيعية حيث يتدخل كابتن الطائرة المسؤول وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حفاظاً على سلامة الركاب.