تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو لضيف غير متوقع داخل خزانة ملابس بأستراليا

وثّق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام عالمية وذلك لمشهد مروع لقيام صائد زواحف محترف قام بالإمساك بثعبان سام وذلك في خزانة ملابس بكوينزلاند الأسترالية وذلك بعدما قد طلبت منه عائلة القبض على الضيف الذي يعد غير متوقع.

وووفقا لصحيفة مترو قد قام تيم هدسون و ذلك عبر صفحته على الفيس بوك بنشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يشير لأفعى تنزلق وذلك عبر الملابس في الخزانة، قائلا إن الأفعى تعد ثعبان شديد السمية.

وقال هدسون إنه لم يسبق له أن استدعي للقيام بالإمساك بثعبان في مثل هذا المكان، مؤكدا على قدرة الأفاعي على القيام بتسلق الارتفاعات الكبيرة.