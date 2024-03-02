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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأهل 5 فرق طلابية في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية بالأقصر

صدى البلد

تأهل عدد  5 فرق طلابية بجامعة الأقصر للمرحلة الثانية من مراحل التقييم؛  للمشاركة في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية؛  والتي تقام تحت رعاية وزارة الدفاع المصرية بكلية الدفاع الجوي في الفترة من ١ حتي ٣ يوليو ٢٠٢٤.

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وتشارك الجامعة بخمسة مشروعات لإيجاد حلول تكنولوجية تخدم محاور الدولة للتنمية المستدامة؛ لتعزيز محاور العمل المناخي، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الصحة الجيدة، القضاء علي الفقر، القضاء علي الجوع.

وتستهدف المشروعات تطوير  تطبيقات  تكنولوجية وأنظمة ذكية لتشمل شجرة ذكية لمعالجة آثار التغيرات المناخية (إشراف: دكتور حسني عباس، و دكتور أسامة أبوالنصر)،
 

و نظام ذكي لإدارة المخلفات وإعادة تدويرها (إشراف دكتور أسامة أبوالنصر، ودكتورة أماني أشرف) و نظام انترنت الاشياء لوحدات العناية المركزة (إشراف دكتور محمد رمضان، دكتور همام عبدالعال) و تطبيق إدارة التكافل الغذائي بين الأفراد والمؤسسات (إشراف دكتور أماني أشرف، ودكتور حسني عباس )،
 

نظام توصية اجتماعي لأنشطة السياحة المستدامة ( إشراف دكتور محمد عبدالحميد،  ودكتور باسم عبدالعاطي).

الأقصر التغيرات المناخية الجامعي تطبيقات تكنولوجية رئيس جامعة الأقصر لابتكارات العلمية والهندسية وزارة الدفاع المصرية

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