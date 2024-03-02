عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يثور 13 مرة في اليوم الواحد.. القصة الكاملة لكارثة تلحق بدولة بسبب بركان

صدى البلد

بركان قاتل يثور 13 مرة في اليوم.. أثار الكثير من المخاوف بعد النشاط البركاني القوي لبركان “بوبوكاتيبتل” المكسيكي الأكثر خطورة مخلفا الرماد البركاني والدخان في السماء. وقد أدى هذا النشاط البركاني إلى تعطيل حركة الطيران في المنطقة.

ما هو بركان بوبوكاتيبتل ؟

يقع بوبوكاتيبتل، الذي يعني "جبل التدخين" في لغة الأزتيك القديمة، في وسط المكسيك على بُعد حوالي 72 كيلومترًا جنوب شرق مدينة المكسيك. وقد غطى البركان العاصمة والمناطق المحيطة بها بأعمدة كثيفة من الرماد منذ يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير.

txt

بصاروخي بركان.. حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الكوبرا

txt

مخاوف في أيسلندا بسبب ثوران بركان بجنوب غرب البلاد

يعد بوبوكاتيبتل منذ خمسمائة ألف سنة حالة من النشاط والسكون، وكان ثورانه الكبير الأخير قبل أكثر من ألف سنة. وبدأت المرحلة النشطة الحالية في عام 1994. 

يعيش حوالي 25 مليون شخص في نصف قطر يبلغ 96 كيلومترًا من البركان، ولكن المسؤولين الذين يراقبون نشاطه لا يعتقدون أن ثوراته تشكل أي خطر فوري على السكان، طالما أنهم بعيدين عنه.

تأثير ثوران البركان المكسيكي

وذكر المركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك أنه يجب تجنب تسلق بركان بوبوكاتيبتل نظرًا لحدوث انفجارات تطلق شظايا متلألئة. كما أشار التحذير إلى أن منطقة استثنائية بقطر 12 كيلومترًا حول البركان غير آمنة. 

ونصح المركز أيضًا بتجنب الأودية في حالة تساقط الأمطار الغزيرة بسبب خطر الانزلاقات الترابية والانهيارات الحجرية، وعثرت السلطات على بعض الرماد البركاني داخل طائرات في مطار بنيتو خواريز الدولي في مدينة المكسيك، مما أدى إلى إلغاء ما لا يقل عن 22 رحلة، وفقًا لمسؤولي المطار.

وتسببت سحابة الرماد أيضًا في إغلاق مؤقت لمطار بويبلا الدولي القريب من البركان. وفي حال استمرار ظهور الأعمدة الرمادية، حذر مسؤولو المطار يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير من إمكانية تعطيل العمليات.

يعد الرماد البركاني خطرًا على الطائرات بسبب تقليله الشديد للرؤية وقدرته على تآكل شفرات محرك الطائرة بفعل قساوته. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجسيمات الزجاجية الصغيرة الموجودة في الرماد أن تنصهر وتلتصق بغرفة الاحتراق في المحرك.

على صعيد آخر يؤثر ثوران بركان بوبوكاتيبتل سلبًا على حركة الملاحة الجوية وحياة السكان المحليين. ومع ذلك، يستمر المسؤولون في مراقبة النشاط البركاني وتحذير الناس من الاقتراب منه للحفاظ على سلامتهم.

الاحتراق الآزتيك الانهيار البركان الرماد البركاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل في رمضان

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم| تفاصيل

ترشيحاتنا

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان

قرار عاجل بشأن محاكمة شيرين في سب محمد الشاعر

5 إنزالات جوية أردنية أمريكية مشتركة على غزة

تجنب مواجهة الأهلي| صن داونز يتصدر مجموعته بالفوز على مازيمبي

احتفلت بعيد ميلادها الـ 102 قبل وفاتها.. اللحظات الأخيرة في حياة إيريس أبفيل

للمرة الخامسة .. نقل والدة منة فضالي للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان روبي في جدة يثير ضجة .. شوف بكام

تحضيرات رمضان| طريقة تجهيز شيش طاووق

تامر عاشور يوجه رسالة لجمهوره بعد حفلة الكويت

بفستان ميتالك.. شاهيناز تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ