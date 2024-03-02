لا تنخدعوا..الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الأيام القادمة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الأمس كان ذروة ارتفاع درجات الحرارة، بفارق 8 درجات مئوية، متابعة: بداية من اليوم ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا.



واسترسلت: درجات الحرارة ستنخفض اليوم بمعدل 5 درجات عن الأمس، لتصل درجات الحرارة إلى 25 درجة.

وأكملت: درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض، لتصل إلى 22 درجة، نتيجة وجودنا في فترة انتقالية ما بين فصلي الشتاء والربيع.



ونوهت بأن درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير وواضح خلال فترة النهار، بداية من اليوم، مع وجود نشاط ملحوظ للرياح.

وحذرت من عدم الانخداع وتخفيف الملابس، متابعة: علينا الالتزام بالملابس الشتوية حتى نهاية شهر مارس.