محافظ جنوب سيناء: موقع مصر الفريد وبنيتها التحتية تؤهلها لريادة السياحة العلاجية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مصر وموقعها الفريد الذي حباها الله به دونا عن غيرها، يجعلنا نتجه للاستفادة منه بشكل كبير والاستغلال الأمثل له بما يعظم من ثروات مصر.

وأضاف فودة، خلال فعاليات انطلاق مؤتمر تطبيقات السياحة العلاجية، أن العديد من دول العالم تتجه إلى تعظيم مواردها واستغلالها الاستغلال الأمثل، ولا سيما فيما يخص السياحة العلاجية بشقيها «العلاجي - الاستشفائي» وهو ما نراه من انعكاس على الدخل القومي لتلك الدول.

وأكد أن مصر بها العديد من عيون المياه الكبريتية، والرمال السوداء، وغيرها من مناطق السياحة العلاجية منذ فجر التاريخ، والمنتشرة في جميع أرجاء البلاد.

وأشار إلى أنه لابد من إتاحة الفرصة الاستثمارية لما تتمتع به مصر من البنية التحتية التي تساعد على إقامة مشروعات السياحة العلاجية.

وذكر محافظ جنوب سيناء أن الدخل العالمي من السياحة العلاجية بلغ عام 2019 مايقرب من 104 مليارات دولار سنوياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 273 مليار دولار عام 2027.