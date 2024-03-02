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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجارة عملة ورجال شرطة مزيفين.. لغز سرقة 1.5 مليون جنيه من مدرس بالإسكندرية

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزة بمديرية أمن الأسكندرية من (مُدرس- مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) أنه حال تواجده داخل سيارة ملاكى قيادته بدائرة القسم وبحوزته مبلغ (مليون و500 ألف جنيه ) لمقابلة أحد الأشخاص "تعرف عليه عبر موقع فيس بوك" لتبديل المبلغ المالى بعملات أجنبية فوجئ بحضور سيارة "ميكروباص" يستقلها 4 أشخاص وقاموا بإنزاله من سيارته مُدعين أنهم رجال الشرطة وقاموا بإصطحابه داخل الميكروباص، والاستيلاء منه على (المبلغ المالى وهاتفه محمول).

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية عن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والسيارة المستخدمة في الواقعة.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال قيام أحدهم بإيهام المُبلغ بامتلاكه عملات أجنبية، واتفق معه على تبديلها بالعملات المحلية وعقب وصول المجنى عليه للمكان المُتفق عليه قاموا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.. وأرشدوا عن مبلغ (مليون ومائة ألف جنيه) وقرروا إنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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