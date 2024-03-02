السكرتير العام المساعد ببني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بمشروع تطوير سوق الدهشوري

تنفيذاً لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،الأعمال الجاري تنفيذها ،ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، وذلك في حضور أعضاء اللجنة التيسيرية التي شكلها المحافظ لتقوم بتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع لحين الانتهاء من التنفيذ

وتفقدالسكرتير العام المساعد،مستجدات الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها للدفع بمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بالمشروع الذي يقام على مساحة إجمالية 2900 مترا ،ودعمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية،تشمل إنشاء غرف كهرباء، أمن وإدارة ودورات مياه و كافتيريات،مع عمل مداخل"بوابات"للسوق موزعة على الجهات الأربع بجانب سور كبير بمحيط السوق

وقد وجه السكرتير العام المساعد للشركة المنفذة بتسريع وتيرة العمل بالمشروع الذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع صندوق التنمية الحضرية ،في اطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها

رافق السكرتير العام المساعد خلال تفقد أعمال المشروع كل من : المهندس رامى رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة ، الأستاذ فواز رجب نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف ، المهندسة أسماء محفوظ مدير الإدارة الهندسية ببني سويف، المهندسة اسراء حامد المكتب الفني للسيد المحافظ بالاضافة الى ممثلي الشركة المنفذة ووحدة الاستشارات الهندسية لكلية الهندسة جهة الاشراف علي التنفيذ