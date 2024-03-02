190محضرًا بمخالفات تموينية والتحفظ على مواد غذائية غير صالحة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وجميع صور الغش التجاري بالأسواق وكافة الأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 24 فبراير حتى 1 مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه وكيل الوزارة المهندس وصفي عبدالله الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، استعدادًا لشهر المبارك، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية بتنظيم وتوفير السيارات المتنقلة التي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية) بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية.

وأشار التقرير إلى المرور بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 114 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 26 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 40 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 12 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 14 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 3 محاضر لعدم وجود سجل زيارات، و4 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، و13 محاضر للتصرف في 66 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، ومحضرين لتجميع 99 جوال زنة 50كجم وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، 6 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

كما تم تحرير 4 محاضر ضد تجار المواد الغذائية لتعبئة السكر الخاص بالمبادرة الرئاسية لتخفيض الأسعار بعبوات ناقصة الوزن، وبيع السكر بأزيد من السعر المقرر، وتم التحفظ على 2 طن سكر ناقص الوزن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، ومحضر للتصرف في سلع مدعمة من قبل الدولة (سكر المبادرة) التربح غير المشروع، وتم التحفظ على 50 طن سكر، بينما تم تحرير 3 محاضر لمسئولين عن محلات المواد الغذائية لقيامهم بتجميع سلع مدعمة من قبل الدولة بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، وتم التحفظ على 22 جوال دقيق بلدي مدعم الخاص بالمخابز البلدية.

كما تم ضبط أحد المخازن غير المرخصة لحيازة مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير 7 محاضر ضد المسئولين عن محال تجارية لعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على ألف و250 لتر ألبان فرز، 33 كجم لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، 12 محضر ضد جزارين للذبح خارج المجازر الحكومية، والتحفظ على 160كجم, 4 محاضر لممارسة أنشطة تجارية بدون ترخيص، 12 محضر لعدم حمل شهادة صحية سارية، 14 محاضر للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين، كما تم سحب 7 عينات غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.