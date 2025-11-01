المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد

كشف الدكتور حسين عبد البصير، المشرف العام الأسبق على مشروع المتحف المصري الكبير، أن أرض المتحف كانت تتبع ثلاث جهات مختلفة قبل أن يتم توحيدها لإقامة المشروع القومي العملاق.

اختيار الموقع عبقرية تربط الماضي بالحاضر

وأوضح عبد البصير، خلال لقائه مع الإعلامية حياة قطوف والإعلامي محمد الجوهري في التغطية الخاصة لحفل افتتاح المتحف ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن اختيار موقع المتحف المصري الكبير كان قرارًا عبقريًا لكونه يربط المتحف بأهرامات الجيزة، في تأكيد على استمرار عبقرية المصريين المحدثين في الحفاظ على روح الحضارة القديمة.

«إنجاز يوازي بناء هرم رابع»

وأضاف المشرف العام الأسبق أن المتحف المصري الكبير إنجاز بحجم بناء هرم جديد لما يتضمنه من إبداع هندسي وفكري، مشيرًا إلى أن فكرة المشروع بدأت عام 1992 على يد الفنان فاروق حسني، وتم وضع حجر الأساس في 2002، وإنشاء مركز الترميم في 2010.