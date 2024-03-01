استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بديوان عام محافظة بني سويف اليوم الجمعة 1 مارس 2024م.

محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يشهدان توزيع 2 طن لحوم إطعام

بحضور بلال الحبشي نائب محافظ بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية، والدكتور عبد الرحمن نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف، وعدد من القيادات الشعبية بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بوزير الأوقاف معربًا عن سعادته بحرصه على مشاركة محافظة بني سويف الاحتفال بعيدها القومي وتعاونه الكبير مع المحافظة في كل ما يتصل بعمارة بيوت الله ، كما أشاد سيادته بدور وزارة الأوقاف في عمارة المساجد على مستوى الجمهورية مبنى ومعنى وفي الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال مشروع صكوك إطعام الأوقاف.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على حرص وزارة الأوقاف على التعاون المثمر بينها وبين كافة المؤسسات الوطنية على مستوى الجمهورية، مبينًا أن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية و بناء الوعي الرشيد المستنير ، كما أكد حرص وزارة الأوقاف الحثيث على عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، حيث تقوم الوزارة بإنشاء وعمارة وترميم وتطوير وفرش العديد من المساجد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى رعاية الأئمة والدعاة ماديًّا وثقافيًّا .

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة لديها اهتمام كبير بالمساجد وتهيئتها على مستوى الجمهورية في إطار استعدادها المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث أعدت وزارة الأوقاف المصرية العديد من البرامج والخطط الدعوية والقرآنية المتميزة بمشاركة كبار العلماء وكبار القراء المعتمدين.

وعقب اللقاء تفقد وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف توزيع دفعة جديد من لحوم الإطعام من الأوقاف بمحافظة بني سويف، حيث يتم توزيع عدد (2) من لحوم إطعام الأوقاف، ليصل ما تم توزيعه بالمحافظة من 1 يناير 2023م حتى تاريخه (48) طنًّا، وذلك من خلال اللجنة المشتركة بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظة، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.