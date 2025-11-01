قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور

شيماء عبد المنعم

إزاي احجز تذكرة المتحف المصري الكبير؟، هو السؤال الأكثر تداولا بين رواد السوشيال ميديا ومحركات البحث العالمية، تزامنا مع الافتتاح الكبير للمتحف الذي أصبح حديث العالم.

ومع اقتراب افتتاحه للجمهور، ينتظر ملايين محبي الحضارة المصرية هذه اللحظة للاستمتاع بمشاهدة أكثر من 75 ألف قطعة أثرية فريدة من نوعها، إذا كنت من بين هؤلاء المتحمسين لزيارة هذا المعلم التاريخي الجديد، في هذا التقرير، سنتعرف على كيفية حجز تذكرة دخول المتحف المصري الكبير أونلاين.

كيفية حجز تذكرة المتحف المصري الكبير أونلاين؟

يعد المتحف المصري الكبير من أبرز المعالم السياحية في مصر، ويعتبر مركزا ثقافيا هاما يعرض تاريخ مصر الفرعوني بشكل حديث ومتطور، ومن أجل تسهيل زيارة الزوار، يقدم المتحف خدمة حجز التذاكر عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد، إليك كيفية حجز تذكرة المتحف المصري الكبير:

الخطوات الأساسية لحجز تذكرة أونلاين:

1. زيارة الموقع الرسمي: 

أول خطوة لحجز تذكرة المتحف المصري الكبير، قم بزيارة الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير، من خلال العنوان الإلكتروني التالي https://visit-gem.com/ar/GEMIntro، يحتوي الموقع على كافة المعلومات المتعلقة بالمتحف وأوقات العمل وأنواع التذاكر المتاحة.

2. اختيار نوع التذكرة: 

- بمجرد الدخول إلى الموقع المذكور أعلاه، انقر على خيار “احجز تذكرة الدخول”،

موقع حجز تذكرة المتحف المصري الكبير

- في الخطوة التالية، ستظهر لك صفحة جديدة تاريخ الزيارة، قم بتحديد الموعد المناسب لك، ثم انقر على التالي.

موعد تذكرة المتحف المصري الكبير

- بالنقر على زر التالي، ستظهر لك الفئات المخصص لتذاكر المتحف المصري الكبير.

فئات تذكرة المتحف المصري الكبير

- النقر على خيار مصري، ستظهر لك فئات وأسعار التذاكر قم بتحديد عدد التذاكر المراد حجزها.

أسعار تذكرة المتحف المصري الكبير للمصريين

- في الخطوة التالية، بعد اختيار نوع التذكرة، سطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، هذه البيانات ضرورية لإتمام عملية الحجز.

تذكرة المتحف المصري الكبير

- الدفع الإلكتروني: بعد تحديد كل التفاصيل، سيتعين عليك الدفع عبر الإنترنت باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة مثل بطاقات الائتمان أو الخدمات الإلكترونية المحلية.

- التأكيد واستلام التذكرة: بعد إتمام عملية الدفع، ستحصل على رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تتضمن تذكرة الدخول. يمكنك طباعة التذكرة أو الاحتفاظ بها على هاتفك المحمول لعرضها عند مدخل المتحف.

