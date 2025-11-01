الجيزة في أبهى صورة .. مجسمات فنية لرموز مصر حول المتحف المصري الكبير

جهود مكثفة قامت بها محافظة الجيزة، لوضع اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال الحدث العالمي المنتظر بافتتاح المتحف المصري الكبير.

يشهد العالم بأسره اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 الحدث الرسمي والاحتفالي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يمثل هدية مصر للعالم.

كما تحول محيط المتحف المصري الكبير إلى معرض مفتوح للجمال والإبداع، بعد أن شهد أعمال تطوير وتجميل غير مسبوقة، تزينها مجسمات فنية لرموز مصر في مختلف المجالات، وجداريات تحمل صورًا لملوك مصر القدماء، لتتألق الجيزة في أبهى صورها استعدادًا للحدث العالمي المرتقب.

ويقتصر حفل الافتتاح على كبار الزوار من ملوك ورؤساء وقادة دول وشخصيات دولية بارزة، ومن المتوقع أن يستمر الحفل لمدة ساعة ونصف، تليه جولة خاصة للوفود داخل قاعات المتحف.

كما سيتم نقل فعاليات الحفل على الهواء مباشرة عبر 180 وسيلة إعلامية دولية، بالإضافة إلى منصات رقمية مثل "تيك توك"، لضمان وصول الحدث لأكبر عدد من المشاهدين حول العالم.

وقررت الحكومة المصرية، أن يكون اليوم السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة هذا الحدث التاريخي.

وتتضمن الاستعدادات لليلة الافتتاح عروضًا ضخمة ومبهرة، حيث سيقود المايسترو المصري ناير ناجي الأوركسترا الموسيقية، فيما سيقدم مهندس المؤثرات الخاصة الشهير أحمد عصام فقرة ضخمة تتضمن الألعاب النارية والليزر والمؤثرات البصرية التي صممت خصيصاً لتناسب عظمة المكان، مما يضمن عرضاً يمزج بين عراقة التاريخ وأحدث تقنيات الإبهار.

من ناحية آخرى تعيش مصر أجواء من الترقب والحماس قبل الحدث الثقافي الأبرز في العالم، حيث ستُفتح أبواب المتحف المصري الكبير رسميًا غدا السبت، في احتفالية استثنائية تمزج بين عبق التاريخ وروعة الحاضر.

ورفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى تمهيدًا للافتتاح الرسمى للمتحف، المقرر اليوم السبت الأول من نوفمبر، وذلك بتهيئة المناخ العام للاحتفال بهذ الحدث العالمي، حيث تشمل الاستعدادات رفع كفاءة الطرق والمحاور والمناطق المحيطة بالمتحف، وتجميل الميادين، وتكثيف أعمال النظافة والتشجير والإضاءة، بما يعكس أجواء البهجة والترحيب بضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وشهدت المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوى وحتى مطار سفنكس، وكذلك طريق الفيوم، أعمال تشجير، ورفع كفاءة للأسوار والمنشآت الواقعة على جانبيها، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة، وتزويدها بإضاءات تجميلية ذات طابع متناسق، ومسطحات خضراء مدعومة بشبكة رى حديثة.

وتضمنت أعمال التطوير تحسين وتطوير الصورة البصرية للطريق الدائرى، حيث تحول مسار الطريق فى مشهد حضارى وجمالى لافت إلى ممشى فرعونى يتزين بلوحات فنية لملوك مصر القدماء، وذلك بعد رفع كفاءة وطلاء واجهات العقارات المطلة على جانبيه.

كما شملت المشروعات المصاحبة للمتحف، إنشاء مواقف سرفيس حضارية، وساحات انتظار منظمة، وبارتشينات نموذجية، إضافة إلى مسارات ومماشى سياحية ومساحات خضراء فى محورى المريوطية والمنصورية، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتخطيط عدد من الطرق تمثل مسارات رئيسية لحركة الوفود الرسمية والسياحية والمترددين على المنطقة خلال فعاليات الافتتاح.

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء، بالتواجد الميدانى المستمر على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول، وعدم السماح بوجود أي تراكمات أو تعديات أو إشغالات على الطريق العام مع التعامل الفورى والحاسم حيالها فور رصدها.