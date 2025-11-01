قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقصت بملابس خادشة.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس سنتين بالقانون
صحيفة يونانية: المتحف المصري الكبير يعرض أعظم اكتشاف أثري في العالم
مصطفي أبو زهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لعظمة حضارتنا
وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير .. الفنادق والمواقع الأثرية جاهزة لاستقبال ضيوف مصر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
محرك للاقتصاد.. وزير الزراعة: افتتاح المصري الكبير ميلاد حضاري جديد
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
العالم يحتفي بافتتاح المتحف الكبير.. صرح يجسد عظمة التاريخ والعبقرية
جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية
اضطرابات كبرى في الحركة الجوية بمطارات أمريكا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو
خاص .. أول قرار من إدارة الأهلي بعد نجاح قائمة الخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الجيزة في أبهى صورة .. مجسمات فنية لرموز مصر حول المتحف المصري الكبير

مجسمات فنية لرموز مصر حول المتحف المصري الكبير
مجسمات فنية لرموز مصر حول المتحف المصري الكبير
أحمد زهران

جهود مكثفة قامت بها محافظة الجيزة، لوضع اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال الحدث العالمي المنتظر بافتتاح المتحف المصري الكبير.

يشهد العالم بأسره اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 الحدث الرسمي والاحتفالي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يمثل هدية مصر للعالم.

كما تحول محيط المتحف المصري الكبير إلى معرض مفتوح للجمال والإبداع، بعد أن شهد أعمال تطوير وتجميل غير مسبوقة، تزينها مجسمات فنية لرموز مصر في مختلف المجالات، وجداريات تحمل صورًا لملوك مصر القدماء، لتتألق الجيزة في أبهى صورها استعدادًا للحدث العالمي المرتقب.

ويقتصر حفل الافتتاح على كبار الزوار من ملوك ورؤساء وقادة دول وشخصيات دولية بارزة، ومن المتوقع أن يستمر الحفل لمدة ساعة ونصف، تليه جولة خاصة للوفود داخل قاعات المتحف.

كما سيتم نقل فعاليات الحفل على الهواء مباشرة عبر 180 وسيلة إعلامية دولية، بالإضافة إلى منصات رقمية مثل "تيك توك"، لضمان وصول الحدث لأكبر عدد من المشاهدين حول العالم.

وقررت الحكومة المصرية، أن يكون اليوم السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة هذا الحدث التاريخي.

وتتضمن الاستعدادات لليلة الافتتاح عروضًا ضخمة ومبهرة، حيث سيقود المايسترو المصري ناير ناجي الأوركسترا الموسيقية، فيما سيقدم مهندس المؤثرات الخاصة الشهير أحمد عصام فقرة ضخمة تتضمن الألعاب النارية والليزر والمؤثرات البصرية التي صممت خصيصاً لتناسب عظمة المكان، مما يضمن عرضاً يمزج بين عراقة التاريخ وأحدث تقنيات الإبهار.

من ناحية آخرى تعيش مصر أجواء من الترقب والحماس قبل الحدث الثقافي الأبرز في العالم، حيث ستُفتح أبواب المتحف المصري الكبير رسميًا غدا السبت، في احتفالية استثنائية تمزج بين عبق التاريخ وروعة الحاضر.

ورفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى تمهيدًا للافتتاح الرسمى للمتحف، المقرر اليوم السبت الأول من نوفمبر، وذلك بتهيئة المناخ العام للاحتفال بهذ الحدث العالمي، حيث تشمل الاستعدادات رفع كفاءة الطرق والمحاور والمناطق المحيطة بالمتحف، وتجميل الميادين، وتكثيف أعمال النظافة والتشجير والإضاءة، بما يعكس أجواء البهجة والترحيب بضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وشهدت المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوى وحتى مطار سفنكس، وكذلك طريق الفيوم، أعمال تشجير، ورفع كفاءة للأسوار والمنشآت الواقعة على جانبيها، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة، وتزويدها بإضاءات تجميلية ذات طابع متناسق، ومسطحات خضراء مدعومة بشبكة رى حديثة.

وتضمنت أعمال التطوير تحسين وتطوير الصورة البصرية للطريق الدائرى، حيث تحول مسار الطريق فى مشهد حضارى وجمالى لافت إلى ممشى فرعونى يتزين بلوحات فنية لملوك مصر القدماء، وذلك بعد رفع كفاءة وطلاء واجهات العقارات المطلة على جانبيه.

كما شملت المشروعات المصاحبة للمتحف، إنشاء مواقف سرفيس حضارية، وساحات انتظار منظمة، وبارتشينات نموذجية، إضافة إلى مسارات ومماشى سياحية ومساحات خضراء فى محورى المريوطية والمنصورية، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتخطيط عدد من الطرق تمثل مسارات رئيسية لحركة الوفود الرسمية والسياحية والمترددين على المنطقة خلال فعاليات الافتتاح.

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء، بالتواجد الميدانى المستمر على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول، وعدم السماح بوجود أي تراكمات أو تعديات أو إشغالات على الطريق العام مع التعامل الفورى والحاسم حيالها فور رصدها.

محافظة الجيزة المتحف المصري الكبير ميدان الرماية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

حادث تصادم

مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

في أجواء روحية مهيبة.. تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

ترشيحاتنا

مكرونة بالزبدة والزيتون

طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون بأسهل الخطوات

الفول

فوئد وأضرار.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول في الصباح

الكابوريا

متبلة ولذيذة.. طريقة عمل الكابوريا

بالصور

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

وصفات بـ3 مكونات فقط.. أطباق لذيذة بميزانية محدودة

أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط
أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط
أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد