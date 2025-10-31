محافظ الجيزة: استعدادات مكثفة قبل الافتتاح التاريخي للمتحف الكبير

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمراجعة الموقف النهائي، قبل ساعات من بدء فعاليات الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، للاستعدادات والوقوف على الأدوار المكلف بها كل قطاع بما يضمن خروج الحدث بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة مصر الحضارية أمام العالم.



وأكد المحافظ أن هناك متابعة ميدانية وعلى مدار الساعة لمختلف التجهيزات والاستعدادات مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل متواصل وتضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية وأجهزة المرافق والخدمات لمتابعة سير الأعمال والتعامل الفوري مع أي مستجدات حتى انتهاء فعاليات الافتتاح.



وشدد المهندس عادل النجار على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الانضباط والنظافة والمظهر الحضاري في مختلف المواقع والطرق المؤدية إلى المتحف، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى داخل الأحياء والمراكز وتكثيف تواجد الفرق الميدانية خلال ساعات الحدث لضمان انتظام الخدمات دون أي معوقات.



كما أكد محافظ الجيزة على تنفيذ مراجعة لحظية ومستمرة لحالة النظافة والإنارة والتجميل بالطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير ومحيط فنادق الإقامة، لضمان جاهزيتها الكاملة واستمرار ظهورها بالمظهر الحضاري اللائق طوال فترة الفعاليات مشددًا على سرعة التعامل مع أي ملاحظات ميدانية وتكثيف أعمال الصيانة أولًا بأول.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء وهيئة النظافة والتجميل ومديري المرافق بضرورة التواجد الميداني والمتابعة اللحظية لكافة النقاط الحيوية .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت مشروع المتحف المصري الكبير اهتمامًا غير مسبوق باعتباره أحد أكبر وأهم المشروعات الثقافية والحضارية في العالم والذي يجسد عظمة التاريخ المصري القديم ويُعد هدية مصر إلى الإنسانية، مؤكدًا أن الافتتاح يمثل لحظة فخر لكل المصريين تتجسد فيها جهود الدولة في الحفاظ على الهوية الوطنية وإبراز ما تمتلكه مصر من كنوز أثرية وتراث حضاري فريد.



واختتم المحافظ تصريحاته بالإشادة بجهود جميع العاملين وأجهزة المحافظة المشاركة في الاستعدادات، مشيرًا إلى أن تعاون وتكامل جهود كافة الجهات التنفيذية يعكس روح المسؤولية الوطنية والحرص على إظهار محافظة الجيزة ومصر بأفضل صورة أمام ضيوفها والعالم أجمع.