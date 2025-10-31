قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوضاع في الفاشر تزداد سوءا.. واستهداف مباشر للمدنيين والمستشفيات
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: استعدادات مكثفة قبل الافتتاح التاريخي للمتحف الكبير

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمراجعة الموقف النهائي، قبل ساعات من بدء فعاليات الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، للاستعدادات والوقوف على الأدوار المكلف بها كل قطاع بما يضمن خروج الحدث بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة مصر الحضارية أمام العالم.


وأكد المحافظ أن هناك متابعة ميدانية وعلى مدار الساعة لمختلف التجهيزات والاستعدادات مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل متواصل وتضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية وأجهزة المرافق والخدمات لمتابعة سير الأعمال والتعامل الفوري مع أي مستجدات حتى انتهاء فعاليات الافتتاح.


وشدد المهندس عادل النجار على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الانضباط والنظافة والمظهر الحضاري في مختلف المواقع والطرق المؤدية إلى المتحف، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى داخل الأحياء والمراكز وتكثيف تواجد الفرق الميدانية خلال ساعات الحدث لضمان انتظام الخدمات دون أي معوقات.


كما أكد محافظ الجيزة على تنفيذ مراجعة لحظية ومستمرة لحالة النظافة والإنارة والتجميل بالطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير ومحيط فنادق الإقامة، لضمان جاهزيتها الكاملة واستمرار ظهورها بالمظهر الحضاري اللائق طوال فترة الفعاليات مشددًا على سرعة التعامل مع أي ملاحظات ميدانية وتكثيف أعمال الصيانة أولًا بأول.
كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء وهيئة النظافة والتجميل ومديري المرافق بضرورة التواجد الميداني والمتابعة اللحظية لكافة النقاط الحيوية . 
وأشار محافظ الجيزة إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت مشروع المتحف المصري الكبير اهتمامًا غير مسبوق باعتباره أحد أكبر وأهم المشروعات الثقافية والحضارية في العالم والذي يجسد عظمة التاريخ المصري القديم ويُعد هدية مصر إلى الإنسانية، مؤكدًا أن الافتتاح يمثل لحظة فخر لكل المصريين تتجسد فيها جهود الدولة في الحفاظ على الهوية الوطنية وإبراز ما تمتلكه مصر من كنوز أثرية وتراث حضاري فريد.


واختتم المحافظ تصريحاته بالإشادة بجهود جميع العاملين وأجهزة المحافظة المشاركة في الاستعدادات، مشيرًا إلى أن تعاون وتكامل جهود كافة الجهات التنفيذية يعكس روح المسؤولية الوطنية والحرص على إظهار محافظة الجيزة ومصر بأفضل صورة أمام ضيوفها والعالم أجمع.

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف المحافظات لنشر الفكر المعتدل

خطيب المسجد النبوي

ليست وجاهة.. خطيب المسجد النبوي: المكانة التي يصل إليها المؤثرون نعمة

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الإحسان يقتضي أن يؤدي كل منا واجبه على أكمل وجه

بالصور

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد