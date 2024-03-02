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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتخفيضات كبيرة.. الزراعة تفتتح أكبر معرض للسلع اليوم

صدى البلد

يفتتح وزير  الزراعة، اليوم السبت، أكبر معرض للسلع الغذائية بمبنى الزراعات المحمية بالدقي، على مدار شهر رمضان ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا".

وتستعد وزارة الزراعة لشهر رمضان الكريم من خلال عدة إجراءات أبرزها طرح كميات كبيرة من السلع بتخفيضات تتراوح من 20 لـ 40 % أمام المواطنين فى معرض كبير استكمالا لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا والتي تتبناها الوزارة منذ 3 أعوام.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة،  إن الوزارة تعمل على إقامة أكبر معرض للسلع الغذائية فى الدقى لإتاحة السلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين قبل شهر رمضان المبارك،  حيث يتم عرض أكثر من 200 سلعة.
 

وأضاف " صالح" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، أن حوالى 55 عارضًا مشتركًا فى مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا " لعرض سلعهم بأسعار مخفضة للمواطنين ، مشيرًا إلى أن نسبة التخفيضات على السلع تتراوح من 20 لـ 40 % .

وأكد " مستشار وزير الزراعة " أن أهم السلع الغذائية فى المعرض الدواجن ، واللحوم البلدي ، والعسل ، والأسماك ، والتمور بجميع أنواعها،  والأرز ، والسكر ، والبيض، والبطاطس ، ومكرونة .. وغيرها من السلع.
 

ولفت إلي أن أسعار اللحوم البلدي تتراوح من 280 لـ 300 جنيهًا،  وكيلو السكر بـ 27 جنيهًا،  وكيلو الأرز بـ 28 جنيهًا،  وكيلو البطاطس ب 6 جنيهًا ، مشيرًا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة حرص طوال الفترة الماضية على زيادة عدد المنافذ لعرض منتجات الوزارة على المواطنين فى عام 2020 كان عدد المنافذ 70 منفذا منهم 57 منفذا فى محافظة الجيزة لكن اليوم نمتلك 274 منفذا فهناك حاليًا منافذ فى مرسى علم وشلاتين تحت مظلة مبادرة " خير مزارعنا لأهالينا

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