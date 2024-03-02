عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علقت فوق الجسر..انقاذ حياة سيدة من داخل سيارتها بطريقة خيالية بأمريكا

انقاذ سيدة
انقاذ سيدة

 في واقعة حبست الانفاس، تمكن فريق للإسعاف العاجل من إنقاذ سائقة وإخراجها من كابينة شاحنة علقت متدلية بجسر فوق نهر بمدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية.

txt

بعثة منتخب تنس الطاولة البارالمبي تصل إلى ليجنانو استعدادًا لبطولة إيطاليا الدولية

txt

وكيل صحة الوادي الجديد يحيل إدارى وطاقم تمريض غرب الموهوب للتحقيق


ولم تصب السائقة بأذى شديد، ولم يتضح كيف تعرضت شاحنتها لحادث، جعلها تنحرف أمس الجمعة، ويعلق بعضها أسفل الجسر، ما جعل إنقاذها يبدو مذهلا في فيديو للحظة التي تمكن فيها عمال الإنقاذ من إنزالها من كابينة الشاحنة، وبعدها تحول الاهتمام إلى كيفية إخراج الشاحنة من موقعها غير المستقر، فهي ما زالت معلقة أسفل جسر معلق بدوره فوق نهر Ohio الأكبر بين روافد نهر "ميسيسيبي" الشهير.


وأكد رجال إطفاء تحدثوا لوسائل الإعلام، أن سحب السائقة من كابينة الشاحنة، تم باستخدام الحبال والسلالم، في عملية حرجة استغرقت 45 دقيقة، وخلالها "حافظت على تماسكها مثل البطل" بحسب ما قال Brian O'Neill رئيس إدارة الإطفاء بلويزفيل في مؤتمر صحفي، وصف فيه السائقة بأنها كانت هادئة للغاية طوال محنتها، برغم أن كابينة شاحنتها كانت معلقة على ارتفاع 23 مترا عن مياه نهر هادر

انقاذ شاحنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم| تفاصيل

موضوعات متعلقة

حفل عيد ميلاد.. حادث مأساوي لمصور هندي بعد نفاد البطارية

الصين تعلن نجاح عملية استنساخ اثنين من الماعز

حقيقة اكتشاف مياه في الفضاء .. تفاصيل

الصحة العالمية: مليار شخص في العالم يعانون من السمنة

حفل زفاف أغنى شاب في الهند.. تفاصيل الفرح خيالية

تسجيل أقل معدل مواليد في هذا البلد.. ما السبب؟

مصل ينقذ الإنسان من لدغات الكوبرا المميتة.. ما هو؟

فشل تنفيذ الإعدام في أحد أقدم السجناء بأمريكا

ترشيحاتنا

مصر رفضت التهجير .. لافروف: بدون دولة فلسطينية يستحيل تحقيق التهدئة بالشرق الأوسط

ننشر خطوات حجز برامج التنمية المهنية اللازمة لـ ترقيات المعلمين 2024

القاهرة الإخبارية: فرنسا اتهمت إسرائيل بمنع وصول المساعدات إلى غزة

دار الإفتاء تكشف حكم صلاة تارك الزكاة

دعاء صلاة التراويح في رمضان.. احرص عليه في ليالي الشهر الكريم

علقت فوق الجسر..انقاذ حياة سيدة من داخل سيارتها بطريقة خيالية بأمريكا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ميتالك.. شاهيناز تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

نشرة المرأة والصحة| بلوجر شهيرة تثير الجدل بعد زفافها بيومين.. چورچينا في باريس بإطلالة غير متوقعة

كيف سينتهي العالم؟.. توقعات العلماء حول مصير الشمس

تشبه البيجامة … نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها في السينما|شاهد

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ