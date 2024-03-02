بعثة منتخب تنس الطاولة البارالمبي تصل إلى ليجنانو استعدادًا لبطولة إيطاليا الدولية

وصلت بعثة منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي إلى مدينة ليجنانو الإيطالية استعدادًا للمشاركة في بطولة إيطاليا الدولية لتنس الطاولة البارالمبي والمؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 6 حتى 9 مارس الجاري.

ويشارك منتخب مصر رفقة المنتخب الإيطالي في معسكر إعداد مغلق خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس قبل انطلاق البطولة، وذلك في إطار الاستعداد لبارالمبياد باريس 2024 وطبقا لبروتوكول التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا.

يرأس البعثة في إيطاليا المستشار عصام زيدان، والمدير الفني رامي جاسر، والمدرب حربي طويقي.

وتضم قائمة اللاعبين: سيد سيكا، أحمد المحصي، إبراهيم حمدتو، إسلام رضا، خالد عبد السلام، هناء حماد، فوزية الشامي، سماح عبد العزيز، منى عبدالحق، علا سليمان، هاجر السيد.

كانت القاهرة قد استضافت بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي، في الفترة من 24 حتى 27 يناير الماضي داخل مجمع الصالات المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، ونجح منتخب مصر في التتويج بـ 8 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضية و5 برونزيات.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.