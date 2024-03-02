بعد 3 أيام بحث.. انتشال جثة عجوز سقط في بئر عميقة بالجزائر

في حادث مأساوي أثار الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد أكثر من 48 ساعة من عملية البحث المتواصلة تضافرت فيها الجهود؛ انتُشلت جثة عجوز انهارت عليه التربة في أثناء حفر بئر عميقة بإحدى بلديات محافظة بسكرة، جنوب شرق الجزائر.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الجزائر، خبرا مفاده سقوط فلاح سبعيني في بئر جافة، يوم 28 فبراير 2024، بالمنطقة الفلاحية، حاسي زراري، بلدية الحاجب، في بسكرة جنوب شرق الجزائر.

ومنذ ذلك الوقت، بدأ الجزائريون في التفاعل مع هذه الواقعة الحزينة لحظة بلحظة، حيث تم تداول فيديوهات البحث، متمنين في منشوراتهم أن يتم إخراج الشيخ سالما ليعود معافى إلى عائلته.

وبالعودة إلى تفاصيل قصة الحادثة، فإن الضحية وبهدف تنظيف وتعميق الحفر داخل بئر فلاحي تقليدي جاف من المياه نزل على عمق يتراوح بين 16 و20 مترا، وأثناء تواجده داخل البئر طمرته الأتربة التي تهاوت بكميات كبيرة، مما استدعى الاستنجاد بالحماية المدنية (الدفاع المدني).

ومنذ الوهلة الأولى للواقعة تدخلت عناصر الحماية المدنية (الدفاع المدني) وباشرت عملية البحث، إذ استمرت عمليات الحفر والتدخل ليلا ونهارا بحسب شهود عيان، إلى أن تمكنوا مساء الجمعة من انتشال جثة الضحية، وهو شيخ يدعى مستاوي نعمون.