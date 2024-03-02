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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: نحرص على الوصول لأعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية

قال الدكتور عربى كشك رئيس الدلتا التكنولوجية، إن الجامعة تشارك في معرض EDUGATE بهدف إتاحة كل البرامج والتخصصات الموجودة بالجامعة أمام الطلاب، مؤكداً ضرورة التعريف بالبرامج المختلفة التي تملكها جامعة الدلتا التكنولوجية بهدف جذب أكبر عدد من الطلاب المصريين والوافدين، بما يتفق مع رغباتهم.

وأضاف رئيس الجامعة أن المعرض والملتقي يساعد الطلاب على التعرف على آليات التعليم المتميز عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، والتعرف على ابرز الفرص التعليمية وكذلك البرامج الدراسية والخدمات التعليمية التى تقدمها الجامعة من خلال برامجها المتميزة والبينية.

واكد الدكتور عربى كشك، حرص الجامعة على الوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز، وفتح آفاق جديدة لتنمية الذات، بالإضافة إلى تقديم مناخ علمى وبحثى متميز يواكب التطور التكنولوجى المتسارع ؛ لتأهيل طلابها لسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك فى فعاليات المُلتقى والمعرض الدولى للتعليم العالى والتدريب EDUGATE بالإسكندرية.

يأتى ذلك تحقيقًا لتطلعات الدولة والقيادة السياسية والمجتمع نحو منظومة تعليم فنى وتكنولوجي يواكب خطط الدولة للتنمية المستدامة، واحتياجات سوق العمل الفعلية.

وشاركت الجامعة بالمعرض وقدمت عرضًا تعريفيًا عن الجامعة وبرامجها التكنولوجية المتميزة ،واهميتها لمواكبة سوق العمل، وأهم التجهيزات الموجودة بها على أعلى مستوى تقنى وتكنولوجي يواكب الجامعات العالمية ويناسب التعليم التكنولوجى، بالإضافة إلى عرض بعض مشروعات الطلاب الإبتكارية.

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