القاهرة 23.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد 3 مارس 2024

قدم برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 3 مارس 2024، في القاهرة والمحافظات.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

العظمى الصغرى

القاهرة 23- 13

الإسكندرية 21- 12

الإسماعيلية 24- 12

دمياط 21-13

بورسعيد 21-14

السويس 23-13

الغردقة 25 - 16

أسوان 24 - 11

المنيا 29 -14