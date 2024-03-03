ببنطال غريب.. رضوى الشربيني تثير ضجة بملابسها| شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت رضوى الشربيني، مرتدية بدلة أنيقة باللون الاسود، وتميز البنطال بتصميم غريب ومختلف ليكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت رضوى الشربيني، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رضوى الشربيني، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور رضوى الشربيني