ملتقى برلماني لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بأسوان

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، ومديرية الشباب والرياضة بأسوان إدارة التعليم المدني والبرلمان 2024، ملتقى برلمانيا لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بأسوان، بقاعة التعليم المدني، بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية لنموذج المحاكاة بأسوان .

نموذج محاكاة

وقد حاضر في اللقاء الخبير البرلماني بمجلس النواب المصري الدكتور وائل محمد، وتم إجراء جلسة محاكاة لمجلس الشيوخ.

وتم خلال الجلسة عرض بيان عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبعد ذلك طلبات مناقشة عامة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد ذلك عرض تقارير الاقتراحات برغبة.

وفي نهاية جلسة المحاكاة، شكر رئيس مجلس المحاكاة علي الأداء البرلماني الرفيع، وتم رفع الجلسة، وتم توجيه الشكر للمحاضرين على جهودهم التدريبية لصقل خبرات ومهارات الشباب، وحث الشباب على تنفيذ ملتقيات مماثلة.