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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يعاين المرحلة الثالثة من تطوير وتغطية ترعة المريوطية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تغطية وتطوير ترعة المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري بطول ٤٥٠م٢ والتي تعد آخر قطاعات العمل بمشروع رفع كفاءة مسار الترعة ضمن خطة تطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير .

وأوضح اللواء أحمد راشد ان الأعمال ستشهد إنشاء ممشي سياحي ومواقف حضارية وساحات إنتظار وذلك أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع .
وأطلع محافظ الجيزة خلال جولته علي الرسومات الهندسية للمشروع بالموقع مع معاينة جودة الخامات المستخدمة .

كما شهدت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال فرد طبقة الدقشوم للبدء في أعمال رصف الطريق الشرقي للمريوطية بطول ٢.٥ كم بدءآ من الملك فيصل وحتي كوبري الصحابة بعرض ٢٥ م وذلك بعد توسعته وإزالة كافة التعديات الموجودة علي خطوط التنظيم ، موجهآ بضرورة انشاء طريق خدمة وساحات انتظار علي جانبي الطريق  .

شملت جوله محافظ الجيزة تفقد أعمال رصف وتطوير البر الغربي لترعة المريوطية موجهآ مدير مديرية الطرق بضرورة الالتزام بالمواصفات المحددة لتنفيذ الأعمال مع تدعيمه ببالوعات صرف مياه الامطار .

كما أكد محافظ الجيزة علي مدير مديرية الطرق بالتشديد علي الشركة المنفذة بضرورة تنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد ، إلي جانب رفع مخلفات الرتش الموجودة ونواتج الأعمال أولا بأول. 
كما شدد المحافظ علي رئيس حي الهرم بعدم السماح للمحلات والمقاهي بوجود تعديات علي ارصفة المشاه مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير ملتزمين .

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته علي تفقد الأعمال النهائية بموقف السرفيس الكائن بمنطقة المريوطية بجوار شارع الشيشيني والذي من المقرر أن يضم عدد من خطوط الأقاليم تتمثل في محافظات  " القليوبية وطنطا والأسماعلية ، والخطوط الداخلية تتمثل في بولاق كوبري الخشب ، المنيب دائري " .

ووجه مديرية الأسكان بسرعة تسليم المواقف المنتهية إلي جهاز السرفيس للبدء في تشغيلها مما يساهم في نقل سيارات السرفيس بها لتيسير الحركة المرورية وخدمة المواطنين .
وأستمع محافظ الجيزة خلال جولته إلي عدد من مطالب المواطنين من قاطني المنطقة مؤكدا علي المختصين بسرعة فحصها وإتخاذ الإجراءات اللازمة .
لافتآ أن المحافظة لاتدخر جهدآ في تقديم كافة سبل الدعم اللازم وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد .
كما كلف محافظ الجيزة خلال جولته رئيس حي الهرم بالتعاون مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لهم وتذليل جميع العقبات التي تواجههم.
رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق 
والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل والمهندسة رضوى حامد مدير مديرية الأسكان ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية .

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